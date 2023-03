Immigrazione illegale e rimpatri, von der Leyen dà ragione all’Italia: “Molti richiedenti asilo Ue non ne hanno diritto” (Di venerdì 31 marzo 2023) Adesso lo dice anche Ursula von der Leyen: «La maggior parte dei richiedenti asilo nell’Ue non ha bisogno di protezione internazionale». Pertanto, gli Stati membri dovrebbero concentrarsi sull’aumentare i rimpatri di coloro che non hanno diritto a restare. Dato che nell’Unione appena un quinto di coloro ai quali viene rifiutata la domanda d’asilo viene poi effettivamente rimpatriato. Non sempre e non solo per colpa dei Paesi extra Ue». E se a sottolinearlo autorevolmente è la presidente della Commissione Europea il monito acquista un tono istituzionale. Migranti e rimpatri, la von der Leyen conferma il cambio di passo europeo È innegabile, infatti, che la politica del governo italiano su una più veemente gestione dei ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 31 marzo 2023) Adesso lo dice anche Ursula von der: «La maggior parte deinell’Ue non ha bisogno di protezione internazionale». Pertanto, gli Stati membri dovrebbero concentrarsi sull’aumentare idi coloro che nona restare. Dato che nell’Unione appena un quinto di coloro ai quali viene rifiutata la domanda d’viene poi effettivamenteato. Non sempre e non solo per colpa dei Paesi extra Ue». E se a sottolinearlo autorevolmente è la presidente della Commissione Europea il monito acquista un tono istituzionale. Migranti e, la von derconferma il cambio di passo europeo È innegabile, infatti, che la politica del governo italiano su una più veemente gestione dei ...

