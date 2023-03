Ilaria Alpi: Verini (Pd), 'interrogazione a governo e Copasir su struttura segreta' (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar (Adnkronos) - "Il servizio pubblicato oggi dal giornale TPI, che squarcia e disvela un quadro agghiacciante, legato all'operato, per lungo tempo, di una struttura segreta parallela allo Stato ufficiale, ( una struttura che avrebbe raccolto - con complicità anche di altissimo livello istituzionale e di settori degli stessi servizi segreti - la oscura attività di Gladio) richiede un immediato intervento del governo e del Parlamento". Lo dice il senatore del Pd Walter Verini. "Questa struttura, secondo la documentata ricostruzione del giornale, potrebbe avere avuto ruoli perfino in alcune delle pagine più oscure e sanguinose della storia, come la guerra contro il magistrato antimafia Falcone, poi ucciso nell'attentato di Capaci e come l'omicidio in Somalia di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar (Adnkronos) - "Il servizio pubblicato oggi dal giornale TPI, che squarcia e disvela un quadro agghiacciante, legato all'operato, per lungo tempo, di unaparallela allo Stato ufficiale, ( unache avrebbe raccolto - con complicità anche di altissimo livello istituzionale e di settori degli stessi servizi segreti - la oscura attività di Gladio) richiede un immediato intervento dele del Parlamento". Lo dice il senatore del Pd Walter. "Questa, secondo la documentata ricostruzione del giornale, potrebbe avere avuto ruoli perfino in alcune delle pagine più oscure e sanguinose della storia, come la guerra contro il magistrato antimafia Falcone, poi ucciso nell'attentato di Capaci e come l'omicidio in Somalia di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcogregorett1 : Sanno benissimo come sono andate le cose ma continuano a dire e a #scrivere caxxate su: Ilaria Alpi, #Moro, Strage… - FeliciOria94049 : RT @EcciseM: @GenCar5 @repubblica @Corriere Raccontò di essere stato allontanato dalla Rai per un' intervista ai genitori di Ilaria Alpi e… - nikinik64773225 : RT @giulio_larosa: @jacopo_iacoboni I papà plurale è riferito ad una sola persona frutto della tua fantasia. Sul trattamento dei giornalist… - giulio_larosa : @jacopo_iacoboni I papà plurale è riferito ad una sola persona frutto della tua fantasia. Sul trattamento dei giorn… - cocodrill3 : RT @EcciseM: @GenCar5 @repubblica @Corriere Raccontò di essere stato allontanato dalla Rai per un' intervista ai genitori di Ilaria Alpi e… -