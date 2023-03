Il Viminale ha deciso: niente trasferta a Roma per i tifosi del Feyenoord (Gazzetta) (Di venerdì 31 marzo 2023) Alla fine il Viminale ha deciso: divieto di trasferta a Roma per i tifosi del Feyenoord. La Gazzetta dello Sport scrive che a breve arriverà la comunicazione ufficiale firmata dal ministro dell’Interno Piantedosi, ma che la decisione è ormai presa. Sono giorni che si parla di un’eventualità del genere, con il sindaco di Roma che ha più volte insistito sulla necessità di un provvedimento del genere e a Uefa a fare pressioni su Roma usando anche l’arma della candidatura ad Euro 2032. In Olanda, del resto, aspettavano la decisione di Roma per capire come comportarsi per la partita di andata, in programma il 13 aprile. La Gazzetta scrive: “Il Viminale ha deciso, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 marzo 2023) Alla fine ilha: divieto diper idel. Ladello Sport scrive che a breve arriverà la comunicazione ufficiale firmata dal ministro dell’Interno Piantedosi, ma che la decisione è ormai presa. Sono giorni che si parla di un’eventualità del genere, con il sindaco diche ha più volte insistito sulla necessità di un provvedimento del genere e a Uefa a fare pressioni suusando anche l’arma della candidatura ad Euro 2032. In Olanda, del resto, aspettavano la decisione diper capire come comportarsi per la partita di andata, in programma il 13 aprile. Lascrive: “Ilha, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... surfasport : ???? #ULTIMORA: VIETATA LA TRASFERTA AI TIFOSI DEL FEYENOORD ?? Il #Viminale ha deciso di vietare ai tifosi del… - napolista : Il #Viminale ha deciso: niente trasferta a #Roma per i tifosi del #Feyenoord (Gazzetta) Il provvedimento ufficiale… - TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: Roma-Feyenoord, il Viminale ha deciso: trasferta vietata per i tifosi olandesi #RomaFeyenoord #tifosi - PagineRomaniste : #RomaFeyenoord, il #Viminale ha deciso: trasferta vietata ai tifosi olandesi #ASRoma #EuropaLeague - siamo_la_Roma : ?? #RomaFeyenoord, il #Viminale ha deciso ? Divieto di trasferta per gli olandesi ?? Manca solo l'ufficialità… -