Il Veneto si fa il suo inno: ecco che cosa cambia nella terra di Zaia (Di venerdì 31 marzo 2023) Via libera finale, da parte del Consiglio Regionale Veneto, al futuro inno “del popolo Veneto”. La commissione Cultura, presieduta da Francesca Scatto (Lega-Lv), ha dato infatti il via libera finale per l'aula- con il voto contrario di Pd e Veneto che vogliamo e l'astensione dei consiglieri di Fratelli d'Italia - al progetto di legge che introduce l'inno regionale del popolo Veneto nel cerimoniale della Regione, primo firmatario il capogruppo della Liga veneta Giuseppe Pan. L'iniziativa legislativa è stata sottoscritta anche dal presidente dell'intergruppo leghista Alberto Villanova, dalla presidente Scatto, dai consiglieri Enrico Corsi e Marzio Favero (Lega-Lv). Un percorso non semplice, di commissione in commissione. In commissione Cultura si è discusso della raccomandazione avanzata ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Via libera finale, da parte del Consiglio Regionale, al futuro“del popolo”. La commissione Cultura, presieduta da Francesca Scatto (Lega-Lv), ha dato infatti il via libera finale per l'aula- con il voto contrario di Pd eche vogliamo e l'astensione dei consiglieri di Fratelli d'Italia - al progetto di legge che introduce l'regionale del popolonel cerimoniale della Regione, primo firmatario il capogruppo della Liga veneta Giuseppe Pan. L'iniziativa legislativa è stata sottoscritta anche dal presidente dell'intergruppo leghista Alberto Villanova, dalla presidente Scatto, dai consiglieri Enrico Corsi e Marzio Favero (Lega-Lv). Un percorso non semplice, di commissione in commissione. In commissione Cultura si è discusso della raccomandazione avanzata ...

