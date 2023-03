"Il velo è fondamento di civiltà". Il pugno duro dell'Iran sulle donne

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : In Iran il regime non arretra: 'Il velo è fondamento di civiltà, resta obbligatorio' - Agenzia_Ansa : Il ministero dell'Interno di Teheran ha affermato che l'hijab obbligatorio per le donne è 'uno dei fondamenti della… - domenicosabell1 : Iran: «Il velo fondamento di civiltà, nessuna tolleranza per chi non lo indossa». Ecco i Paesi dove è obbligatorio… - ninda1952 : RT @RaiNews: Iran. La nota ufficiale del ministero dell'Interno: 'Nessuna tolleranza' - lucio22673283 : Iran: «Il velo fondamento di civiltà, nessuna tolleranza per chi non lo indossa». Ecco i Paesi dove è obbligatorio… -

Con una nota ufficiale il ministero dell'Interno di Teheran ha affermato che l'hijab obbligatorio per le donne è "uno dei fondamenti della civiltà della nazione iraniana" e "uno dei principi pratici ...In tutto il mondo non sono mancati gesti di supporto Le donne in Iran, per protestare, si tagliano i capelli e bruciano il. Nel resto del mondo altre donne hanno deciso di tagliarsi una ciocca ...Dopo l'arresto delle ragazze che ballavano senza, cresce l'ondata di proteste in Iran francesca paci 14 Marzo 2023

Iran: «Il velo fondamento di civiltà, nessuna tolleranza per chi non lo indossa». Ecco i Paesi dove è obbligat ilmessaggero.it

Nessun passo indietro e nessuna revisione di una delle norme più contestate dai giovani iraniani in piazza da mesi. L'hijab, il tradizionale copricapo islamico che le donne devono indossare in pubblic ...Il comunicato aggiunge che "l'hijab e la castità dovrebbero essere tutelate per rafforzare le fondamenta della famiglia". Intanto proseguono nel Paese le chiusure di centri per servizi e negozi per il ...