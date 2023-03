Il suono delle piante | un regno meno silenzioso di quello che immaginiamo

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 31 marzo 2023) Molti tipi di oggetti, se stimolati nel modo opportuno, possono emettere in risposta un. Se colpiamo una superficie di legno, oppure un bicchiere di cristallo, o un muro, otterremo in risposta unche dipende dalle caratteristiche dell’oggetto e dall’energia meccanica che vi abbiamo trasferito. Anche senza che siano sollecitati attraverso un trasferimento di energia meccanica, gli oggetti fisici possono emettere suoni: per esempio, lo sfrigolio della legna che brucia oppure lo schianto di un albero che cede corrispondono al trasferimento di energia meccanica dall’oggetto considerato all’aria, in risposta a diversi fenomeni. L’interpretazione dei suoni che accompagnano vari fenomeni può fornire informazioni utili agli esseri viventi, circa l’accadimento di quei fenomeni: il rombo di un tuono può segnalare l’arrivo della pioggia, ...