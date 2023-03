(Di venerdì 31 marzo 2023) Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico delha commentato le parole del vicepresidente blaugrana Yuste su un possibilediin Catalunya. Il nome della Pulga è ormai da diversi mesi al centro del calciomercato delcon addirittura il presidente Laporta che ha aperto ad undi. Quest’oggi, in conferenza stampa,ha affermato che stannodi un suoale sarebbe il primo ad essere contento per ildel fuoriclasse argentino. Di seguito le parole di: «Questo non è il momento di parlare deldi Leo. Parlo tanto con lui perché è un mio amico, ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Messi, il #Barcellona spera nel ritorno: 'Le belle storie devono finire bene': Il vicepresidente Rafael Yuste, all… - napolista : Il ritorno di #Messi a #Barcellona, #Xavi: «Ne stiamo discutendo» Il tecnico: «spero di vederlo a casa». Il vicepr… - zazoomblog : Barcellona Xavi: «Ritorno di Messi? Siamo il club della sua vita…» - #Barcellona #Xavi: #«Ritorno #Messi? - Eurosport_IT : Bomba dalla Spagna ?????? - CalcioNews24 : #Barcellona: #Xavi sul ritorno di #Messi -

Le parole di Rafa Yuste, vice presidente del Barcellona, sul possibiledi Lionelin blaugrana a fine stagione Il vice presidente del Barcellona ha parlato del possibiledi Lionelal Barcellona. L'argentino è in scadenza con il PSG e sarà ...tra Inter Miami e Arabia Saudita Una volontà, però, che deve fare i conti con la realtà: solo ...un'apertura notevole in termini economici da parte dell'argentino si potrebbe parlare di. ...Le parole di Xavi, allenatore del Barcellona, sul possibiledi Lionelin blaugrana a fine stagione Xavi ha parlato del possibiledi Lionelal Barcellona. L'argentino è in scadenza con il PSG e sarà libero di firmare a parametro zero ...

Calciomercato: Barcellona al lavoro per ritorno Messi Tiscali

Lionel Messi continua a far discutere ... anche visti i buoni rapporti rimasti con il club che intanto sogna un suo clamoroso ritorno. Il vicepresidente dei blaugrana Rafael Yuste ha fatto delle ...blue Sport e fussballreisen.com mettono in palio due biglietti per la finale di UEFA Champions League che si terrà a Istanbul sabato 10 giugno 2023. Il premio comprende: due voli di linea (andata e ...