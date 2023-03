Il “ritorno” di Igor il russo Ferisce una guardia e urla | “Vi ucciderò tutti”

(Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar –ilè tornato. Non nel senso “latitante” del termine ma poco ci manca. Di sicuro, quanto avvenuto a Madrid e riportato da Tgcom24 delinea un quadro dell’uomo sempre tendente alla “ribellione” nonostante la detenzione in corso.ferita in volto: il “” diilIn Spagna, dove è recluso,ilsoffre la detenzione dovuta alla condanna all’ergastolo, e lo sfoga alla sua maniera. Due anni fa il serbo Norbert Feher (questo il suo nome, poco citato in generale, così come la sua nazionalità) si era reso protagonista di un altro atto violento praticamente in modalità fotocopia, visto che ha ripetuto la scena in modo simile: appena uscito dall’isolamento ha aggredito le guardie carcerarie del penitenziario ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Diego_Bruno80 : RT @IlPrimatoN: Modalità fotocopia di un altro atto violento contro un agente avvenuto nel 2021 - IlPrimatoN : Modalità fotocopia di un altro atto violento contro un agente avvenuto nel 2021 - tvdellosport : Il tecnico dell'Olympique Marsiglia, Igor Tudor, ha smentito le voci che parlavano di un suo ritorno alla Juventus,… - sportli26181512 : Marsiglia, Tudor: 'Io alla Juve? Solo voci acchiappaclick': Igor Tudor smentisce le voci di mercato su un suo possi… - f4iryjvmin : RT @VeroVolley: ?? ???????????????? ?? @LegaVolleyFem | 11a Giornata ritorno ?? @IGOR_Volley ? Ore 17.00 ?? Pala Igor Gorgonzola ?? Diretta @volleybal… -

Il tecnico spera di riaverlo per ildi Champions col Benfica I numeri di Lukaku con il ...in mediana Dietro Dodò e Biraghi garantiscono spinta e pericolosità offensiva mentre in mezzoe ......Protti e Dario Hubner, ovviamente, e poi Christian Riganò, Stefan Schwoch, Pasquale Luiso, ... So che la nuova generazione di centravanti non nascerà dalallo stop e tiro. Ma quando penso ...Negli ultimi giorni sono circolate con insistenza delle voci che riguarderebbero il futuro diTudor , accostato con sempre più maggiore frequenza alla Juventus come possibile sostituto di ......

Il “ritorno” di Igor il russo. Ferisce una guardia e urla: “Vi ucciderò tutti” Il Primato Nazionale

Negli ultimi giorni sono circolate con insistenza delle voci che riguarderebbero il futuro di Igor Tudor, accostato con sempre più ... il tecnico croato ha risposto in conferenza alla possibilità di ...Igor Tudor smentisce le voci di mercato su un suo possibile ritorno alla Juventus, dove prima ha giocato in difesa e poi ha fatto da vice ad Andrea Pirlo in panchina. L'allenatore croato del Marsiglia ...