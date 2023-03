Il problema dell'Intelligenza artificiale è che i fake adesso sono sempre più credibili (Di venerdì 31 marzo 2023) L’Intelligenza artificiale sta raggiungendo livelli di sviluppo impensabili fino a pochi anni fa. Il boom di popolarità di chatGPT è soltanto la punta di un iceberg che sta per travolgere tutto ciò che abbiamo conosciuto finora in ambito digitale: video, foto e testi ma anche investimenti finanziari, posti di lavoro, decisioni strategiche e tantissimo altro ancora. Ma più che essere spaventati da un cambiamento che sembrava oramai annunciato – visto come una naturale evoluzione di sistemi più semplici e diffusissimi oramai nella nostra vita quotidiana come gli assistenti digitali – a fare paura è la capacità dell’AI di realizzare contenuti fittizi che assomiglino terribilmente alla realtà. Negli ultimi giorni, ad esempio, ha fatto scalpore una foto di Papa Francesco, ritratto in una posa alla Drake con un piumino all’ultima moda e un ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 31 marzo 2023) L’sta raggiungendo livelli di sviluppo impensabili fino a pochi anni fa. Il boom di popolarità di chatGPT è soltanto la punta di un iceberg che sta per travolgere tutto ciò che abbiamo conosciuto finora in ambito digitale: video, foto e testi ma anche investimenti finanziari, posti di lavoro, decisioni strategiche e tantissimo altro ancora. Ma più che essere spaventati da un cambiamento che sembrava oramai annunciato – visto come una naturale evoluzione di sistemi più semplici e diffusissimi oramai nella nostra vita quotidiana come gli assistenti digitali – a fare paura è la capacità’AI di realizzare contenuti fittizi che assomiglino terribilmente alla realtà. Negli ultimi giorni, ad esempio, ha fatto scalpore una foto di Papa Francesco, ritratto in una posa alla Drake con un piumino all’ultima moda e un ...

