Il Pnrr non è stato calato dall’alto | il governo trovi le risorse umane per attuarlo in tempo

«Vorrei ricordare che il piano non è stato redatto dalla Commissione e calato dall'alto, ma è stato preparato dal governo italiano e l'attuazione deve essere italiana». Il commissario europeo all'Ambiente, il lituano Virginijus Sinkevičius (dei Verdi), visita il Bosco verticale di Milano. L'architettura rigenerativa, si complimenta, può diventare il «biglietto da visita» del Paese assieme al calcio e alla buona cucina, ma sui ritardi al Pnrr striglia l'esecutivo: «Spero che possa trovare le risorse umane ed eseguire il suo piano in tempo». «È difficile ipotizzare un'altra estensione ora, dovremo valutare caso per caso e le ragioni», aggiunge. Sui casi di Firenze e Venezia, che sono stati determinanti per la proroga della terza rata a ...

