Il Papa vuole rientrare subito in Vaticano: confermate le udienze private di lunedì (Di venerdì 31 marzo 2023) Papa Francesco vuole rientrare rapidamente in Vaticano e tornare al lavoro. Dal Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato da mercoledì scorso, 29 marzo, a causa di una bronchite su base infettiva, Bergoglio ha dato indicazione di confermare tutte le udienze private in programma lunedì prossimo, 3 aprile. La Prefettura della Casa Pontificia si è subito attivata per fare in modo che tutto possa svolgersi come previsto prima della degenza del Papa al Gemelli. Un segnale molto rassicurante dopo i giorni di apprensione per il ricovero improvviso di Francesco, arrivato al Policlinico in ambulanza e con la febbre alta. Lo staff medico che lo ha in cura ha spiegato, attraverso la Sala Stampa della Santa Sede, che al Papa ...

