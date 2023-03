“Il Papa uscirà sabato dall’ospedale”

(Di venerdì 31 marzo 2023)Francesco “in base alle informazioni che ho io,domani (1 aprile, ndr.) dal Gemelli, così potrà presiedere tutti i riti della Settimana Santa“. Il Pontefice è ricoverato da mercoledì 29 marzo al policlinico romano per un’infezione respiratoria. L’assicurazione, quanto meno parziale, che ilsta bene e sarebbe sul punto di uscire, è arrivata il 31 marzo all’agenzia di stampa Adnkronos da parte del cardinale Giovanni Battista Re.Francesco in San Pietro il 29 marzo 2023, poco prima del ricovero. Foto Ansa/Ettore FerrariUna seconda notte tranquilla “Con il– ha osservato il decano del Collegio cardinalizio – ci sarà in ogni celebrazione un cardinale celebrante al quale spetteranno le incombenze all’altare“. Il cardinale argentino Leonardo Sandri ...

AGI - La colazione, la lettura dei quotidiani e la ripresa del lavoro. Le condizioni di salute delcontinuano a migliorare: Francescodomani dal policlinico Gemelli e tornerà in Vaticano, a Santa Marta. Ieri sera il Pontefice ha mangiato la pizza - insieme a medici e infermieri che lo ...A confermarlo in mattinata all' Adnkronos è stato il cardinal Giovanni Battista Re , decano del Collegio cardinalizio: 'In base alle informazione che ho io, ildomani dal Gemelli. Così ..."Ildomani". A dirlo è il Cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio. "Il, in base alle informazioni che ho io,domani dal Gemelli, così potrà presiedere ...