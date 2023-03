Il Papa sarà dimesso domani, presiederà tutti i riti della Settimana Santa (Di venerdì 31 marzo 2023) “Il Papa, in base alle informazioni che ho io, uscirà domani dal Gemelli, così potrà presiedere tutti i riti della Settimana Santa”. Lo dice il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, parlando con l’Adnkronos. Dal porporato parole di ottimismo. Le notizie che arrivano dallo staff medico del Papa al Gemelli sono più rassicuranti; anche la seconda notte è trascorsa tranquillamente e già ieri si parlava di un “netto miglioramento” delle condizioni di salute del Papa, ricoverato da mercoledì pomeriggio per una infezione respiratoria . “Con il Papa – osserva ancora Re – ci sarà in ogni celebrazione un cardinale celebrante al quale spetteranno le incombenze all’altare”. Il cardinale ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 31 marzo 2023) “Il, in base alle informazioni che ho io, usciràdal Gemelli, così potrà presiedere”. Lo dice il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, parlando con l’Adnkronos. Dal porporato parole di ottimismo. Le notizie che arrivano dallo staff medico delal Gemelli sono più rassicuranti; anche la seconda notte è trascorsa tranquillamente e già ieri si parlava di un “netto miglioramento” delle condizioni di salute del, ricoverato da mercoledì pomeriggio per una infezione respiratoria . “Con il– osserva ancora Re – ciin ogni celebrazione un cardinale celebrante al quale spetteranno le incombenze all’altare”. Il cardinale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Seconda notte tranquilla nell'appartamento al decimo piano del Policlinico Gemelli, dove da mercoledì pomeriggio Pa… - sole24ore : ?? #PapaFrancesco in netto miglioramento. È in cura per una bronchite. «Gli infermieri sono molto ottimisti, ritengo… - MutiCarla : RT @FrancoScarsell2: La salute del Papa migliora. Secondo l'ultimo bollettino medico,al Santo Padre e' stata riscontrata una bronchite su b… - ADM_assdemxmi : RT @sole24ore: ?? #PapaFrancesco in netto miglioramento. È in cura per una bronchite. «Gli infermieri sono molto ottimisti, ritengono che pe… - Rolfi39 : RT @LaStampa: Notte tranquilla per il Papa al Gemelli: “È in netto miglioramento”. Il cardinale Re: “Sarà dimesso domani” -