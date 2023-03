Il Papa migliora. Seconda notte tranquilla in ospedale (Di venerdì 31 marzo 2023) AGI - Papa Francesco, che si trova ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, ha trascorso una notte tranquilla. Da ieri sera si parla di una possibile uscita dall'ospedale nei prossimi giorni, anche se non dovrebbe essere il Pontefice a sovrintendere alle liturgie del triduo pasquale. Secondo l'ultimo bollettino medico, diffuso ieri pomeriggio dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni "al Santo Padre è stata riscontrata una bronchite su base infettiva che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base infusionale che ha prodotto gli effetti attesi con un netto miglioramento dello stato di salute. Sulla base del prevedibile decorso il Santo Padre potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni". In Vaticano comunque si studia un piano alternativo per i riti della Settimana Santa. ... Leggi su agi (Di venerdì 31 marzo 2023) AGI -Francesco, che si trova ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, ha trascorso una. Da ieri sera si parla di una possibile uscita dall'ospedale nei prossimi giorni, anche se non dovrebbe essere il Pontefice a sovrintendere alle liturgie del triduo pasquale. Secondo l'ultimo bollettino medico, diffuso ieri pomeriggio dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni "al Santo Padre è stata riscontrata una bronchite su base infettiva che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base infusionale che ha prodotto gli effetti attesi con un nettomento dello stato di salute. Sulla base del prevedibile decorso il Santo Padre potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni". In Vaticano comunque si studia un piano alternativo per i riti della Settimana Santa. ...

