Il Papa migliora | cena con pizza e programma il rientro in Vaticano

(Di venerdì 31 marzo 2023) Città del– La bronchite che ha colpitoFrancesco è quasi passata. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede in una nota diffusa ai giornalisti in tarda mattinata: “La giornata di ieri è trascorsa bene, con un normale decorso clinico. Nella serataFrancesco hato, mangiando la, insieme a quanti lo assistono in questi giorni di degenza ospedaliera: con il Santo Padre erano presenti i medici, gli infermieri, gli assistenti ed il personale della Gendarmeria”. “Questa mattina dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani ed ha ripreso il lavoro. Ila casa Santa Marta di Sua Santità è previsto nella giornata di domani, all’esito dei risultati degli ultimi accertamenti di questa mattina”, conclude la nota. Nella serata di ieri la Santa Sede ha ...

Papa Francesco non celebrerà la messa della Domenica delle palme e nemmeno quella di Pasqua: come sta e in cosa consistono le voci sull'infarto Nonostante le sue condizioni siano migliorate rispetto ...