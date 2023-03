Il Papa al Gemelli fa visita ai bambini ricoverati in oncologia e porta in dono uova di cioccolato video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 31 marzo 2023) Alla vigilia del suo rientro in Vaticano, ilricoverato alnon manca di fareainel reparto dipediatrica del nosocomio. Il Pontefice è al policlinico universitario da mercoledì, quando è stato ricoverato per una bronchite su base infettiva. Le cure hanno prodotto gli effetti attesi: non ha più la febbre e domani farà ritorno nel suo appartamento a Casa Santa Marta. Domenica prossima, poi, il Santo Padre sarà in Piazza San Pietro a presiedere la Messa delle Palme. Ilalva a trovare iinin regalo Questo pomeriggio, intanto, come fa sapere il Vaticano, il Santo Padre ha voluto approfittare ...