Il Napoli senza Osimhen? Imbattibile: 7 vittorie su 7 (Di venerdì 31 marzo 2023) Con Osimhen il Napoli è fortissimo, senza è addirittura Imbattibile. Gli azzurri hanno già sperimentato la sua assenza forzata, tra settembre e ottobre: il nigeriano si era infortunato nella sfida di ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 31 marzo 2023) Conilè fortissimo,è addirittura. Gli azzurri hanno già sperimentato la sua asforzata, tra settembre e ottobre: il nigeriano si era infortunato nella sfida di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 100% - Il Napoli ha vinto il 100% delle partite senza Victor #Osimhen in campo in questa stagione in tutte le compe… - DiegoDeLucaTwit : Senza #Osimhen: Napoli-Spezia 1-0 Rangers-Napoli 0-3 Milan-Napoli 1-2 Napoli-Torino 3-1 Ajax-Napoli 1-6 Cremonese-N… - sportface2016 : +++#Napoli, #DeLaurentiis: '#Osimhen out due settimane. Derby col #Milan in #Champions? Ridicolo, colpa di una… - capobianco20690 : @Gazzetta_it E inizia a costruire il vaticano ecc e tutta Roma senza napoli ecc - sportface2016 : #Napoli, #DeLaurentiis: 'Spero #Osimhen out due settimane. Derby con #Milan ridicolo, Uefa senza testa' -