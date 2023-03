Il Napoli monitora Parisi e Baldanzi. Accardi: “Valuteremo le offerte” (Di venerdì 31 marzo 2023) Il ds dell’Empoli Accardi valuterà le offerte per Parisi e Baldanzi che piacciono al Napoli Non si è mai sopito l’interesse del Napoli per Fabiano Parisi e Tommaso Baldanzi. I due prospetti del club allenato da Paolo Zanetti fanno goal a Cristiano Giuntoli che li ha individuati come possibili talenti del Napoli del futuro. Ma l’Empoli se li tiene ben stretti, con la consapevolezza che ora sono dei perni inamovibili ed un giorno possono fruttare somme ingenti al presidente Fabrizio Corsi. Ai taccuini del Quotidiano Sportivo, il direttore sportivo dell’Empoli Pietro Accardi si è soffermato sui vari profili ricercati sul calciomercato: “Vicario sta molto meglio e questo fa piacere a tutti. È importante per noi, ma siamo ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 31 marzo 2023) Il ds dell’Empolivaluterà leperche piacciono alNon si è mai sopito l’interesse delper Fabianoe Tommaso. I due prospetti del club allenato da Paolo Zanetti fanno goal a Cristiano Giuntoli che li ha individuati come possibili talenti deldel futuro. Ma l’Empoli se li tiene ben stretti, con la consapevolezza che ora sono dei perni inamovibili ed un giorno possono fruttare somme ingenti al presidente Fabrizio Corsi. Ai taccuini del Quotidiano Sportivo, il direttore sportivo dell’Empoli Pietrosi è soffermato sui vari profili ricercati sul calciomercato: “Vicario sta molto meglio e questo fa piacere a tutti. È importante per noi, ma siamo ...

