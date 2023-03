Il misterioso cantiere sul Sentierone è una porta virtuale tra Bergamo e Brescia

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 31 marzo 2023). Tra i passanti c’è chi domanda: ma che sarà mai? A che cosa serve? A qualcuno, la struttura ricorda il monolito del celebre film ‘Odissea nello Spazio’ di Stanley Kubrick. In realtà, quello che sta prendendo forma in piazza Matteotti si chiama ‘TheGate2023’, ed è unle che connetterà, dando luogo a una sorta di varco digitale tra le due città grazie a schermi video e trasmissioni in live streaming . Una struttura identica è in fase di costruzione avanzata anche in Piazza della Vittoria a, all’interno degli eventi promossi per “Capitale della cultura 2023”.