Il milanista Florenzi e il Napoli: «Per me nessuna squadra è imbattibile» (Di venerdì 31 marzo 2023) Il mese di aprile sarà molto movimentato sia per il Napoli che per il Milan. Le due squadre si affronteranno in tre occasioni diverse nell’arco di poco più di due settimane, ma entrambe non dovranno abbassare la guardia. Il Napoli dovrà fare a meno del proprio attaccante di riferimento, Victor Osimhen, che potrebbe saltare la sfida a causa dell’infortunio rimediato in nazionale. Il Milan, invece, attraversa un grave periodo di forma fisica e stile di gioco, accusando non solo numerose sconfitte o prestazioni negative, ma anche infortunati. I rossoneri arrivano a Napoli con poche risorse offensive e l’assenza di un perno della difesa, Pierre Kalulu, ma ritrovando giocatori di esperienza, come Florenzi. L’ex Roma e Psg è stato intervistato da Sport Mediaset in merito alle sfide previste contro il Napoli. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 marzo 2023) Il mese di aprile sarà molto movimentato sia per ilche per il Milan. Le due squadre si affronteranno in tre occasioni diverse nell’arco di poco più di due settimane, ma entrambe non dovranno abbassare la guardia. Ildovrà fare a meno del proprio attaccante di riferimento, Victor Osimhen, che potrebbe saltare la sfida a causa dell’infortunio rimediato in nazionale. Il Milan, invece, attraversa un grave periodo di forma fisica e stile di gioco, accusando non solo numerose sconfitte o prestazioni negative, ma anche infortunati. I rossoneri arrivano acon poche risorse offensive e l’assenza di un perno della difesa, Pierre Kalulu, ma ritrovando giocatori di esperienza, come. L’ex Roma e Psg è stato intervistato da Sport Mediaset in merito alle sfide previste contro il. ...

