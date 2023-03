Il medico del falso Green Pass a Pippo Franco: «Il vaccino uccide, lascia stare» (Di venerdì 31 marzo 2023) Antonio De Luca, medico dei vip e consulente del Tribunale, indagato per falso nella vicenda delle vaccinazioni e dei Green Pass, non è riuscito a convincere il figlio Emilio a «farsi inserire nella lista di persone falsamente vaccinate», scrive il giudice per le indagini preliminari. In compenso ci è riuscito con attori come Pippo Franco. E ha ottenuto certificati verdi falsi per tutta la sua famiglia. Il medico è il «vero cervello e promotore» secondo il Nas della truffa che ha coinvolto familiari, amici e conoscenti. Ma anche Pippo Franco insieme al figlio Gabriele e alla moglie. Anche se il collega Alessandro Aveni è stato arrestato. De Luca in un’intercettazione diceva a un amica «il vaccino t’ammazza, ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 marzo 2023) Antonio De Luca,dei vip e consulente del Tribunale, indagato pernella vicenda delle vaccinazioni e dei, non è riuscito a convincere il figlio Emilio a «farsi inserire nella lista di persone falsamente vaccinate», scrive il giudice per le indagini preliminari. In compenso ci è riuscito con attori come. E ha ottenuto certificati verdi falsi per tutta la sua famiglia. Ilè il «vero cervello e promotore» secondo il Nas della truffa che ha coinvolto familiari, amici e conoscenti. Ma ancheinsieme al figlio Gabriele e alla moglie. Anche se il collega Alessandro Aveni è stato arrestato. De Luca in un’intercettazione diceva a un amica «ilt’ammazza, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Prima notte tranquilla al Policlinico Gemelli per papa Francesco dopo il ricovero per un'infezione respiratoria. L… - Corriere : «Il vaccino ti ammazza»: così parlava De Luca, il medico del green pass falso di Pippo Franco - Agenzia_Ansa : Due primari e una piccola squadra di due infermieri di fiducia del Vaticano, compongono il nucleo centrale dello st… - Napalm51 : RT @fabius10scudi: I giornali continuano a far finta di niente. - alegulma : RT @AlanPanassiti: #AntonioDeLuca, medico del #greenpass falso di #PippoFranco E' indagato anche i contrassegni «tarocchi» per disabili fat… -