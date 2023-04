Il Mago di Oz rivive al Brancaccio con un mirabolante show tra Circus & Musical

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 31 marzo 2023) Ildi Oz, grande classico di L. Frank Baum,al Teatrodi Roma con una metà tra: nel cast 25 artisti tra cantanti, danzatori e acrobati La geniale fiaba de Ildi Oz, tratta dal libro di L. Frank Baum, viene proposta in unfamilyin una chiave scenica del tutto originale, in scena al Teatrodi Roma dal 7 al 30 aprile 2023: il linguaggio dele del circo contemporaneo si fondono in una nuova dimensione. Il cast di 25 artisti in scena è composto da cantanti, danzatori e alcuni tra i maggiori acrobati del circo contemporaneo mondiale. Lamessa ...