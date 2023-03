Il Lazio presente a Vinitaly con 63 aziende. Rocca: la sfida è affacciarsi a nuove quote di mercato (Di venerdì 31 marzo 2023) Anche quest’anno la Regione Lazio è presente al Vinitaly, il salone internazionale di vini e distillati, in programma a Verona dal 2 al 5 aprile che vedrà, per il Lazio, la partecipazione di 63 aziende. A presentare la 55esima edizione nella sala Tevere in via Cristoforo Colombo, sono intervenuti il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, la vice presidente e assessore alle Sviluppo Economico Roberta Angelilli, l’assessore alle Politiche agricole Giancarlo Righini e il commissario Arsial Andrea Napoletano. “Il Vinitaly è la più grande manifestazione vinicola a livello nazionale – ha dichiarato il presidente Rocca – e il Lazio sarà presente con un padiglione molto importante, di circa 1.800 ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 31 marzo 2023) Anche quest’anno la Regioneal, il salone internazionale di vini e distillati, in programma a Verona dal 2 al 5 aprile che vedrà, per il, la partecipazione di 63. A presentare la 55esima edizione nella sala Tevere in via Cristoforo Colombo, sono intervenuti il presidente della RegioneFrancesco, la vice presidente e assessore alle Sviluppo Economico Roberta Angelilli, l’assessore alle Politiche agricole Giancarlo Righini e il commissario Arsial Andrea Napoletano. “Ilè la più grande manifestazione vinicola a livello nazionale – ha dichiarato il presidente– e ilsaràcon un padiglione molto importante, di circa 1.800 ...

