Il Grand Jury spiazza tutti e incrimina Trump Il tycoon | sinistra radicale | delinquenti e mostri

(Di venerdì 31 marzo 2023) A sorpresa, stravolgendo ogni aspettativa, ildi Manhattan, hanno rivelato diversi media statunitensi come la Washington Post e la Cnn, ha votato per l’zione dell’ex-presidente Usa, Donaldaccusato di aver pagato, durante la campagna elettorale del 2016 del, 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels in cambio del suo silenzio sulla loro relazione. La notizia è stata poi confermata da un portavoce del procuratore distrettuale, il democratico Alvin Bragg: “Questa sera abbiamo contattato l’avvocato diper coordinare la sua consegna all’ufficio del procuratore di Manhattan per l’accusa su un atto d’accusa della Corte Suprema, che rimane sotto sigillo”., a questo punto, è il primo ex-presidente ad essere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : DONALD J. TRUMP È STATO INCRIMINATO DAL GRAND JURY DI NEW YORK. - putino : L’incriminazione di Trump arriva totalmente a sorpresa. Ieri era trapelato il fatto che il grand jury si sarebbe pr… - fax1974 : RT @putino: DONALD J. TRUMP È STATO INCRIMINATO DAL GRAND JURY DI NEW YORK. - BesouroKangal : RT @ChanceGardi: Il Grand Jury di Manhattan ha incriminato il Presidente USA Donald Trump. Il Grand Jury all'uscita dal tribunale. https:… - dei_alba : RT @putino: L’incriminazione di Trump arriva totalmente a sorpresa. Ieri era trapelato il fatto che il grand jury si sarebbe preso una paus… -

Il gran giurì di New York ha votato per incriminare l'ex presidente Donald Trump per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Trump è il primo ex ...