Il Gran giurì incrimina Donald Trump (Di venerdì 31 marzo 2023) Donald Trump è il primo ex presidente incriminato nella storia americana. Il Gran giurì di Manhattan lo ha incriminato per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels.

