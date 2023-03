Il gran giurì ha incriminato Donald Trump per il caso della pornostar Stormy Daniels (Di venerdì 31 marzo 2023) Il gran giurì del Tribunale di Manhattan ha votato per l’incriminazione dell’ex presidente americano Donald Trump, accusato per il pagamento in nero dell’attrice porno Stormy Daniels, che aveva minacciato nel 2016 di rivelare di aver fatto sesso con il tycoon. Quella storia, secondo l’inchiesta condotta dal procuratore Alvin Bragg, avrebbe potuto incidere sulle elezioni presidenziali. Il pagamento deve essere considerato un «finanziamento» in nero disposto per salvare la campagna elettorale. La decisione è arrivata a sorpresa, nel giorno dell’ultima seduta in programma questa settimana del gran giurì, un organismo indipendendente da giudici e procura distrettuale, formato da ventitré cittadini americani sorteggiati. Bastava la maggioranza dei votanti. ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 31 marzo 2023) Ildel Tribunale di Manhattan ha votato per l’incriminazione dell’ex presidente americano, accusato per il pagamento in nero dell’attrice porno, che aveva minacciato nel 2016 di rivelare di aver fatto sesso con il tycoon. Quella storia, secondo l’inchiesta condotta dal procuratore Alvin Bragg, avrebbe potuto incidere sulle elezioni presidenziali. Il pagamento deve essere considerato un «finanziamento» in nero disposto per salvare la campagna elettorale. La decisione è arrivata a sorpresa, nel giorno dell’ultima seduta in programma questa settimana del, un organismo indipendendente da giudici e procura distrettuale, formato da ventitré cittadini americani sorteggiati. Bastava la maggioranza dei votanti. ...

Trump incriminato per il caso dell'ex pornostar Stormy Daniels: 'Oltre 30 capi d'accusa' E la decisione del gran giurì è destinata ad avere ripercussioni sulla corsa alla Casa Bianca per il 2024. Anche se il tycoon ha annunciato che non si fermerà e ha attaccato: 'E' una persecuzione politica. Darò battaglia' Trump, telefonata ad alleati al Congresso: 'Darò battaglia" Trump ha telefonato agli alleati chiave al Congresso, alla ricerca di supporto. Usa, Trump condannato: si consegnerà martedì. 'Se i dem vogliono la guerra...' Un gran giurì ha votato per l'incriminazione dell'ex presidente Usa, Donald Trump, per aver comprato nel 2016 il silenzio dell'attrice porno Stormy Daniels affinché mantenesse segreta una loro relazione.