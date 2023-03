Il governo è stufo di razzisti e antisemiti nel calcio: riunione al Viminale e giro di vite (Di venerdì 31 marzo 2023) Le istituzioni dicono basta ai razzisti. Si è tenuta al Viminale una riunione, presieduta dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, con lo scopo di condividere l'elaborazione di ogni utile iniziativa per fornire risposte ancor più tempestive ed efficaci agli atti di antisemitismo e razzismo durante gli incontri di calcio. All'incontro hanno partecipato il Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo Giuseppe Pecoraro, il Sottosegretario Nicola Molteni, il Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica sicurezza, Lamberto Giannini, la Presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni, la Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello, il Presidente della Federazione italiana ... Leggi su iltempo (Di venerdì 31 marzo 2023) Le istituzioni dicono basta ai. Si è tenuta aluna, presieduta dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, con lo scopo di condividere l'elaborazione di ogni utile iniziativa per fornire risposte ancor più tempestive ed efficaci agli atti dismo e razzismo durante gli incontri di. All'incontro hanno partecipato il Coordinatore nazionale per la lotta contro l'smo Giuseppe Pecoraro, il Sottosegretario Nicola Molteni, il Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica sicurezza, Lamberto Giannini, la Presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni, la Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello, il Presidente della Federazione italiana ...

