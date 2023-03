Il gas corre (+9%) a 47 euro al Megawattora (Di venerdì 31 marzo 2023) Decisa inversione di tendenza per il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'europa: dopo un avvio debole, il future con consegna a maggio segna un aumento del 9% oltre i 47 euro ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 marzo 2023) Decisa inversione di tendenza per il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'pa: dopo un avvio debole, il future con consegna a maggio segna un aumento del 9% oltre i 47...

Il gas corre (+9%) a 47 euro al Megawattora Decisa inversione di tendenza per il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: dopo un avvio debole, il future con consegna a maggio segna un aumento del 9% oltre i 47 euro al Megawattora. Il livello più basso recente è ... (ANSA) - MILANO, 31 MAR - Decisa inversione di tendenza per il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: dopo un avvio debole, il future con consegna a maggio segna un ...