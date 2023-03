Il Garante della Privacy ha bloccato ChatGPT in Italia, rischia 20 milioni di euro di sanzione (Di venerdì 31 marzo 2023) Non solo lettere, ma anche provvedimenti. Il Garante della Privacy Italiano, questa mattina, ha fatto sapere che il servizio di ChatGPT in Italia – momentaneamente – sarà sospeso e limitato nel trattamento dei dati degli utenti. Il tema, tuttavia, non è tanto sul risvolto etico dello strumento di Open AI, quanto su importanti svarioni dell’azienda che realizza il prodotto nella gestione e nel trattamento dei dati personali degli utenti, non conforme alle discipline europee e nazionali che regolano questo processo. Dunque, un tecnicismo diverso rispetto alla richiesta di diversi esperti di intelligenza artificiale che hanno chiesto ai team di ricerca uno stop di sei mesi di tempo per concedere alle istituzioni di prendere delle contromisure etiche e giuridiche nei ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 31 marzo 2023) Non solo lettere, ma anche provvedimenti. Ilno, questa mattina, ha fatto sapere che il servizio diin– momentaneamente – sarà sospeso e limitato nel trattamento dei dati degli utenti. Il tema, tuttavia, non è tanto sul risvolto etico dello strumento di Open AI, quanto su importanti svarioni dell’azienda che realizza il prodotto nella gestione e nel trattamento dei dati personali degli utenti, non conforme alle disciplinepee e nazionali che regolano questo processo. Dunque, un tecnicismo diverso rispetto alla richiesta di diversi esperti di intelligenza artificiale che hanno chiesto ai team di ricerca uno stop di sei mesi di tempo per concedere alle istituzioni di prendere delle contromisure etiche e giuridiche nei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Il Garante della Privacy apre un'indagine su Chatgpt: raccoglie illecitamente dati personali [di redazione Italian… - FinanciaLounge : ??Il Garante della Privacy stoppa #ChatGPT in Italia #IntelligenzaArtificiale #OpenAI - sole24ore : Intelligenza artificiale, il Garante della privacy blocca ChatGPT - CalcioFinanza : Il Garante della privacy blocca ChatGPT in Italia: raccolta illecita di dati personali - tetoroa : RT @fattoquotidiano: “Raccolta illecita dei dati personali per ‘addestrare’ l’intelligenza artificiale”: il Garante della privacy blocca Ch… -