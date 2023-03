Il Garante della Privacy contro Chatgpt | “Raccoglie illecitamente dati personali | entro 20 giorni si deve cambiare”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romabella75 : RT @sole24ore: Intelligenza artificiale, il Garante della privacy blocca ChatGPT - repubblica : Il Garante della Privacy apre un'indagine su Chatgpt: raccoglie illecitamente dati personali [di redazione Italian… - FinanciaLounge : ??Il Garante della Privacy stoppa #ChatGPT in Italia #IntelligenzaArtificiale #OpenAI - sole24ore : Intelligenza artificiale, il Garante della privacy blocca ChatGPT - CalcioFinanza : Il Garante della privacy blocca ChatGPT in Italia: raccolta illecita di dati personali -

Secondo il presidente Furio Truzzi 'il Governo deve intervenire prima di tutto azzerando l'Iva su alimentari e generi di prima necessità , e poi rafforzando i poteri deldei prezzi e...L'autorità apre una'istruttoria sul chatbot Stop a ChatGpt finché non rispetterà la disciplina sulla privacy. IlPrivacy, presieduto da Pasquale Stanzione, ha disposto , con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani nei confronti di OpenAI, la ...Nel provvedimento - informa una nota - , ilprivacy rileva la mancanza di una informativa ... allo scopo di "addestrare" gli algoritmi sottesi al funzionamentopiattaforma. Come peraltro ...

Intelligenza artificiale, Garante privacy blocca ChatGPT Il Sole 24 ORE

Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto la ... allo scopo di “addestrare” gli algoritmi sottesi al funzionamento della piattaforma. Come peraltro testimoniato dalle verifiche ...Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto ... allo scopo di ‘addestrare’ gli algoritmi sottesi al funzionamento della piattaforma.” “Le informazioni fornite da ChatGPT – precisa ...