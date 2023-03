Il Garante blocca Chatgpt per raccolta illecita di dati personali e assenza di verifica dell’età dei minori (Di venerdì 31 marzo 2023) Stop a Chatgpt finché non rispetterà la disciplina privacy. Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani nei confronti di OpenAI, la società statunitense che ha sviluppato e gestisce la piattaforma. L’Autorità ha contestualmente aperto un’istruttoria. “Chatgpt, il più noto tra i software di intelligenza artificiale relazionale in grado di simulare ed elaborare le conversazioni umane, lo scorso 20 marzo aveva subito una perdita di dati (data breach) riguardanti le conversazioni degli utenti e le informazioni relative al pagamento degli abbonati al servizio a pagamento”, fa sapere il Garante che nel provvedimento rileva “la mancanza di una ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 31 marzo 2023) Stop afinché non rispetterà la disciplina privacy. Ilper la protezione deiha disposto, con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento deidegli utenti italiani nei confronti di OpenAI, la società statunitense che ha sviluppato e gestisce la piattaforma. L’Autorità ha contestualmente aperto un’istruttoria. “, il più noto tra i software di intelligenza artificiale relazionale in grado di simulare ed elaborare le conversazioni umane, lo scorso 20 marzo aveva subito una perdita di(data breach) riguardanti le conversazioni degli utenti e le informazioni relative al pagamento degli abbonati al servizio a pagamento”, fa sapere ilche nel provvedimento rileva “la mancanza di una ...

