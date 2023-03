Il Garante blocca ChatGPT in Italia | raccolta illecita di dati personali

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #Privacy: Raccolta illecita dati, #Garante blocca #ChatGPT - ValaostaNotizie : Il Garante blocca ChatGPT: raccolta illecita dati personali - LombardNotizie : Il Garante blocca ChatGPT: raccolta illecita dati personali - NotiziePiemonte : Il Garante blocca ChatGPT: raccolta illecita dati personali - News24_it : Raccolta illecita di dati personali, Garante blocca ChatGPT -

Nel provvedimento - informa una nota - , ilprivacy rileva la mancanza di una informativa agli utenti e a tutti gli interessati i cui dati vengono raccolti da OpenAI, ma soprattutto l'assenza ...Nel provvedimento - informa una nota - , ilprivacy rileva la mancanza di una informativa agli utenti e a tutti gli interessati i cui dati vengono raccolti da OpenAI, ma soprattutto l'assenza ...Rilevata una raccolta illecita di dati personali e l'assenza di sistemi per la verifica dell'età dei minori Stop a ChatGPT ...

Intelligenza artificiale, Garante privacy blocca ChatGPT Il Sole 24 ORE

Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, con effetto immediato, lo stop a ChatGPT aprendo anche un’istruttoria. Si tratta di una limitazione provvisoria del trattamento dei dati ...Fermare l’intelligenza artificiale. Almeno finché non rispetterà la normativa sulla privacy. Il Garante per la protezione dei dati personali ha bloccato ChatGPT in Italia. “ChatGPT, il più noto tra i ...