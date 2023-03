Il Famoso Circo Orfei, lo show circense di successo e dei record a Sesto Fiorentino (Di venerdì 31 marzo 2023) Il Famoso Circo Orfei a Sesto Fiorentino, con lo show di successo e dei record che sposa novità e tradizione circense, approda in città dal 31 marzo al 10 aprile. Il complesso circense di Tayler Martini con uno spettacolo inedito e ricco di attrazioni internazionali, pluripremiate al Festival di Montecarlo e al Festival di Latina, presenta New Generation. Il confortevole e climatizzato chapiteau si trova a Sesto Fiorentino, viale Ariosto, ang-via Tassoni. In programma i seguenti spettacoli: 31 marzo e 7 aprile, ore 17.30 e ore 21.00; sabato, ore 15.30 e ore 18.00; domenica e festivi, tre spettacoli, ore 10.30, ore 15.30 e ore 18.00; altri giorni unico spettacolo, ore 17.30; ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 31 marzo 2023) Il, con lodie deiche sposa novità e tradizione, approda in città dal 31 marzo al 10 aprile. Il complessodi Tayler Martini con uno spettacolo inedito e ricco di attrazioni internazionali, pluripremiate al Festival di Montecarlo e al Festival di Latina, presenta New Generation. Il confortevole e climatizzato chapiteau si trova a, viale Ariosto, ang-via Tassoni. In programma i seguenti spettacoli: 31 marzo e 7 aprile, ore 17.30 e ore 21.00; sabato, ore 15.30 e ore 18.00; domenica e festivi, tre spettacoli, ore 10.30, ore 15.30 e ore 18.00; altri giorni unico spettacolo, ore 17.30; ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Renato47Rm : “Il cinema è come un circo: arriva, ti fa ridere, ti distrae un attimo e poi se ne va.“ Con queste parole il famos… - clementecuoghi : @FrancescoLollo1 Dopo avere detto cose inutili e false adesso propone 4 decreti inutili, il ????circo meloni ????e il s… - NeNe707_ : Ah ma che sia per promuovere quel famoso video del pennuto giallo (che deve uscire da 3 mesi, ma ancora nada)? Circo per circo... - RBonvecchi : Precisazione doverosa. Si Leao vale esattamente quanto Onana, avete capito bene signori. Accorrete numerosi al circ… - renato5810 : @Bart24196701 Lui al momento impegnato in una tournée con il circo orfei....il famoso bastoncino lo vorrebbe ficcato nel culo -