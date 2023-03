Il duro comunicato delle Curve del Maradona: meno ultras ma quali famiglie allo stadio? visti i prezzi, solo quelle ricche (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli chiama Napoli Oggi possiamo sentire solo la mortificazione di tanti padri che hanno sacrificato mezzo stipendio per regalare un ricordo storico ai propri figli. 90 euro per un settore popolare è stata la scelta della società sportiva calcio napoli, con in più l’ennesima presa in giro: equiparazione di prezzo tra l’anello superiore e quello inferiore, quest’ultimo, definito perfino dagli addetti ai lavori “tribuna non vedenti” per la scarsa visuale che si ha del campo da gioco. Il signor De Laurentis pensa sicuramente ad una sola famiglia, che fa record di incassi: la sua! Come è noto, è vietato, ormai da mesi, a tutti, ultras e non, l’ingresso di qualsiasi vessillo e simbolo di appartenenza alla squadra a causa di un capriccio di questore, sindaco ed adl, spegnendo di fatto la passione ed il calore che avrebbero dovuto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli chiama Napoli Oggi possiamo sentirela mortificazione di tanti padri che hanno sacrificato mezzo stipendio per regalare un ricordo storico ai propri figli. 90 euro per un settore popolare è stata la scelta della società sportiva calcio napoli, con in più l’ennesima presa in giro: equiparazione di prezzo tra l’anello superiore e quello inferiore, quest’ultimo, definito perfino dagli addetti ai lavori “tribuna non vedenti” per la scarsa visuale che si ha del campo da gioco. Il signor De Laurentis pensa sicuramente ad una sola famiglia, che fa record di incassi: la sua! Come è noto, è vietato, ormai da mesi, a tutti,e non, l’ingresso di qualsiasi vessillo e simbolo di appartenenza alla squadra a causa di un capriccio di questore, sindaco ed adl, spegnendo di fatto la passione ed il calore che avrebbero dovuto ...

