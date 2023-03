Il complesso rapporto fra libertà e democrazia, dentro e fuori le frontiere della nostra società (Di venerdì 31 marzo 2023) Riflettere sul complesso rapporto fra libertà e democrazia, dentro e fuori le frontiere della nostra società. Questo uno degli obiettivi di Biennale democrazia, la manifestazione culturale, giunta all’ottava edizione, che per cinque giorni ha animato Torino con oltre cento appuntamenti sparsi per la città. “Ai confini della libertà” è stato il tema di quest’anno, un invito a discutere di come libertà sia un valore fondamentale – assieme all’eguaglianza – delle società democratiche. Main Partner di Biennale democrazia è Intesa Sanpaolo, grazie al cui sostegno sono stati realizzati una serie di eventi come ad esempio ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 31 marzo 2023) Riflettere sulfrale. Questo uno degli obiettivi di Biennale, la manifestazione culturale, giunta all’ottava edizione, che per cinque giorni ha animato Torino con oltre cento appuntamenti sparsi per la città. “Ai confini” è stato il tema di quest’anno, un invito a discutere di comesia un valore fondamentale – assieme all’eguaglianza – delledemocratiche. Main Partner di Biennaleè Intesa Sanpaolo, grazie al cui sostegno sono stati realizzati una serie di eventi come ad esempio ...

