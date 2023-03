Il Codice Appalti va a rilento e non aiuta il Pnrr | le prime pagine

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : I pareri si possono condividere o meno ma chiedere, come sta facendo la Lega, la rimozione del Presidente dell’Auto… - CottarelliCPI : Il Presidente della Autorità Nazionale Anticorruzione Busia ha espresso dubbi sulle modifiche al codice degli appal… - petergomezblog : Codice appalti, il regalo del governo: via libera agli imprenditori indagati o rinviati a giudizio. E grazie a Cart… - ELISA97646 : RT @CottarelliCPI: Il Presidente della Autorità Nazionale Anticorruzione Busia ha espresso dubbi sulle modifiche al codice degli appalti. I… - AnnaFado : RT @ilmanifesto: Con il «Codice Salvini» gli appalti fino a 150mila euro potrebbero andare «a un cugino o in cambio del voto» avverte il pr… -

Ildivide la maggioranza, l'incriminazione di Trump è confermata, la Russia arresta un giornalista Usa, il Papa sta meglio ma spunta il 'Conclave ombra'. La rassegna stampa CORRIERE DELLA ...SuldegliBonomi esprime qualche dubbio: 'Ci sono dei grossi rischi . Da un lato molti enti possono decidere di assegnare i contratti solo alle grandi imprese per non esporsi a ...Ildegli, ilSalvini, affronta questi nodi "No. Lo ha fatto in parte il ministro Fitto a cui riconosciamo un atteggiamento pragmatico e che ha presentato un decreto ...

ROMA (ITALPRESS) – Codice degli appalti, Pnrr, fisco, lavoro e Ponte sullo Stretto. Sono alcuni dei temi toccati dal sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, intervistato da Claudio Brachino per la ...Il risultato è sotto gli occhi di tutti”. Loading... I rischi del nuovo Codice appalti Anche riforme come quella della giustizia “in molte parti essenziali è stata fermata”. Per quanto riguarda la ...