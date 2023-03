Il cardinale Re: 'Papa Francesco domani uscirà dall'Ospedale, farà l'Urbi et Orbi' (Di venerdì 31 marzo 2023) "Il Papa, in base alle informazioni che ho io, uscirà domani dal Gemelli, così potrà presiedere tutti i riti della Settimana Santa". Lo dice il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio ... Leggi su globalist (Di venerdì 31 marzo 2023) "Il, in base alle informazioni che ho io,dal Gemelli, così potrà presiedere tutti i riti della Settimana Santa". Lo dice ilGiovanni Battista Re, decano del Collegio ...

