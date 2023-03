Il caos in Israele e la vittoria finale sul nemico palestinese | ecco cosa si cela dietro alle proteste

(Di venerdì 31 marzo 2023) di Claudia De Martino Il 27 marzo, dopo un braccio di ferro tra governo e manifestanti durato dodici settimane consecutive e dopo una spettacolare manifestazione tenutasi la sera del 26 marzo – che ha portato in piazza 160.000 persone in tutte le principali città del Paese (Haifa, Jerusalem, Be’er Sheva, Netanya, Ashdod, Karmiel) con la concentrazione più grande nell’arteria stradale di Ayalon a Tel Aviv – , il brusco licenziamento del ministro della Difesa, Yoav Galant, espostosi a favore di una sospensione della riforma, e il più grande sciopero generale che la storia israeliana ricordi negli ultimi quarant’anni, indetto il 27 marzo dall’importante sigla sindacale dell’Histadrut – che ha coinvolto banche e servizi pubblici essenziali come i trasporti-, il Primo ministro Netanyahu si è visto costretto ad annunciare il rinvio della riforma a dopo l’estate nell’intenzione di trovare una ...

Caos Israele. La riforma della discordia ISPI

Neanche con il peggior governo della storia recente e un vero e proprio tentato golpe giudiziario, Benjamin Netanyahu riesce a liberarsi completamente le mani per gestire senza ostacoli il suo insazia ...Il ministro della Giustizia, Yariv Levin, aveva annunciato a gennaio il disegno di legge, e da quel momento il Paese è piombato nel caos; nei confronti del Governo ... In Medio Oriente la crisi in ...