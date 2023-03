Il cameriere le fa lo sgambetto, presa la borseggiatrice incubo dei locali (Di venerdì 31 marzo 2023) Kathia Guzman, 35 anni, di origini cubane, è stata acciuffata grazie alla prontezza di riflessi di un lavoratore di un locale. Era nota per la serialità nel rubare borse e portafogli alle vittime, scelte con cura tra gli avventori di bar e pub Leggi su ilgiornale (Di venerdì 31 marzo 2023) Kathia Guzman, 35 anni, di origini cubane, è stata acciuffata grazie alla prontezza di riflessi di un lavoratore di un locale. Era nota per la serialità nel rubare borse e portafogli alle vittime, scelte con cura tra gli avventori di bar e pub

