Il calciatore va a velocità incontrollata e decolla con l' auto | incidente spettacolare | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di venerdì 31 marzo 2023) Stanno facendo il giro del web le impressionanti immagini dell'in cui è rimasto coinvolto il centrocampista marocchino Sofian Kiyine, ex Chievo, Salernitana, Lazio e Venezia, e ora in forza alla squadra belga OH Leuven. Nella notte tra giovedì e venerdì, dopo aver colpito una rotonda a grande, l'su cui viaggiava ilta andando a sfondare il muro di una palestra. L'incredibile schianto è avvenuto nei pressi della città di Liegi. La squadra dell'OH Leuven ha reso noto che Kiyine non è in pericolo di vita ma non ha fornito ulteriori dettagli sulle sue condizioni.