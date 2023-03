Il brand Avellino dal sapore di bufala campana | l’assessore Barbara Politi ci crede

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiNel corso dell’ultimo Consiglio comunale era presente la giornalista e conduttrice tv pugliese, assessore comunale esterno, al Comune di, scelta il 23 gennaio scorso dal sindaco Gianluca Festa per promuovere il cosiddetto “”. Una “toccata e fuga” dellain città, tra una foto nelle “stanze dei bottoni” di Palazzo di città e un’altra in qualche ristorante avellinese, come già è accaduto in qualche altra sporadica occasione in questi due mesi, probabilmente per confrontarsi con il sindaco sul lavoro di “ambasciatrice dell’Irpinia” fuori confine, come lei stessa ha dichiarato all’atto della presentazione ad. Inevitabile che i consiglieri di opposizione abbiano più volte chiesto in Aula lumi ...