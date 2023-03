Il bilancio dell’Inter piange e Onana può già partire a giugno, lo vuole il Chelsea (Gazzetta) (Di venerdì 31 marzo 2023) L’Inter è messa talmente male economicamente che a fine stagione potrebbe perdere già Onana. Lo scrive la Gazzetta dello Sport: André Onana è stato il grande rinforzo dell’Inter di questa stagione. Subentrato al posto di Handanovic, dopo diverse partite ha subito conquistato il cuore dei tifosi. Adesso, però, a fine stagione Onana potrebbe compiere un’altra azione: salutare tutti. E poi partire verso il Regno Unito. A sorpresa, e con dispiacere reciproco perché l’Inter è soddisfatta del proprio guardiano. Le contingenze economiche, però, impongono scelte estreme e, di fronte a certe cifre, soprattutto per un giocatore pagato zero, il club di Zhang non può certo fare muro. L’Inter lo venderebbe per 40 milioni. Prosegue la Gazza: Qualche milioncino inatteso da investire farebbe comodo in ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 marzo 2023) L’Inter è messa talmente male economicamente che a fine stagione potrebbe perdere già. Lo scrive ladello Sport: Andréè stato il grande rinforzodi questa stagione. Subentrato al posto di Handanovic, dopo diverse partite ha subito conquistato il cuore dei tifosi. Adesso, però, a fine stagionepotrebbe compiere un’altra azione: salutare tutti. E poiverso il Regno Unito. A sorpresa, e con dispiacere reciproco perché l’Inter è soddisfatta del proprio guardiano. Le contingenze economiche, però, impongono scelte estreme e, di fronte a certe cifre, soprattutto per un giocatore pagato zero, il club di Zhang non può certo fare muro. L’Inter lo venderebbe per 40 milioni. Prosegue la Gazza: Qualche milioncino inatteso da investire farebbe comodo in ...

