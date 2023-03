Il benvenuto di nonno Eros Ramazzotti al nipotino Cesare (Di venerdì 31 marzo 2023) Eros Ramazzotti ha voluto dare il benvenuto al suo primo nipote, il figlio di Aurora e Goffredo Cerza, Cesare, nato nelle scorse ore in una clinica svizzera. “La vita è meravigliosa, nonostante tutto”, ha scritto il cantante a corredo dello scatto con la manina di Cesare postata su Instagram. Non è chiaro se Eros sia riuscito a passare personalmente per la clinica di Lugano, dove Aurora ha partorito, ma di certo è riuscito a trasmettere alla figlia e al nipotino neo arrivato tutto il suo affetto. “benvenuto Cesare, il futuro è nelle tue mani”. È una gioia incredibile, condivisa con l’ex moglie Michelle Hunziker, per la prima volta nonna. “E con la nascita delle mie figlie… oggi per me è stato il giorno più bello della vita… ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 marzo 2023)ha voluto dare ilal suo primo nipote, il figlio di Aurora e Goffredo Cerza,, nato nelle scorse ore in una clinica svizzera. “La vita è meravigliosa, nonostante tutto”, ha scritto il cantante a corredo dello scatto con la manina dipostata su Instagram. Non è chiaro sesia riuscito a passare personalmente per la clinica di Lugano, dove Aurora ha partorito, ma di certo è riuscito a trasmettere alla figlia e alneo arrivato tutto il suo affetto. “, il futuro è nelle tue mani”. È una gioia incredibile, condivisa con l’ex moglie Michelle Hunziker, per la prima volta nonna. “E con la nascita delle mie figlie… oggi per me è stato il giorno più bello della vita… ...

