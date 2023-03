Il 31 marzo 1685 nasceva Johann Sebastian Bach: ecco le sue 5 composizioni più apprezzate (Di venerdì 31 marzo 2023) Il 31 marzo riveste una data significativa nel mondo della musica. Nel 1865 è nato il celebre compositore Johann Sebastian Bach, che operava contemporaneamente come esecutore e direttore di complessi orchestrali e corali. 5 composizioni del genio Bach Bach photo credits wikipediaBach si è rivelato fin da subito un celebre musicista, sia come compositore che come esecutore. La sua passione per la musica proviene da sette generazioni ininterrotte di musicisti.Ma le opere più pregiate e quelle più ricordate sono quelle da lui create con eccellente maestria. Le sue prima composizioni musicali risalgono al 1699, nel periodo di istruzione presso la Scuola di San Michele a Lünenburg.Da allora ha composto musica per tutta la sua vita, ma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 31 marzo 2023) Il 31riveste una data significativa nel mondo della musica. Nel 1865 è nato il celebre compositore, che operava contemporaneamente come esecutore e direttore di complessi orchestrali e corali. 5del geniophoto credits wikipediasi è rivelato fin da subito un celebre musicista, sia come compositore che come esecutore. La sua passione per la musica proviene da sette generazioni ininterrotte di musicisti.Ma le opere più pregiate e quelle più ricordate sono quelle da lui create con eccellente maestria. Le sue primamusicali risalgono al 1699, nel periodo di istruzione presso la Scuola di San Michele a Lünenburg.Da allora ha composto musica per tutta la sua vita, ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CanzioDusi : RT @IveserVenezia: “La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori” Il 31 marzo 1685, a Eisenach, nasce Johann Sebastian Ba… - bcbnyc1 : RT @IveserVenezia: “La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori” Il 31 marzo 1685, a Eisenach, nasce Johann Sebastian Ba… - beppekin : RT @IveserVenezia: “La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori” Il 31 marzo 1685, a Eisenach, nasce Johann Sebastian Ba… - Marta_Binco : RT @IveserVenezia: “La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori” Il 31 marzo 1685, a Eisenach, nasce Johann Sebastian Ba… - rsimoni62 : RT @DeaPaola: Da qui a A Whiter Shade of Pale è un attimo. Una puntata di Stereonotte dedicata a J.S.Bach nell'anniversario della nascita… -