Il 2022 nero di Huawei: "Colpa delle sanzioni Usa" (Di venerdì 31 marzo 2023) Risultati economici deludenti per la cinese Huawei che ha chiuso il 2022 con un crollo degli utili e una riduzione marcata del fatturato. In particolare l'utile netto è precipitato a 35,6 miliardi di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 marzo 2023) Risultati economici deludenti per la cineseche ha chiuso ilcon un crollo degli utili e una riduzione marcata del fatturato. In particolare l'utile netto è precipitato a 35,6 miliardi di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tizio8020 : RT @ChanceGardi: Alvin Bragg, il procuratore nero finanziato da Soros che ha incriminato il Presidente Trump, ha chiesto solo 30 GIORNI di… - derrickhines2 : RT @duPontREGISTRY: 2022 Ferrari SF90 Stradale | Nero Daytona over a Baby Blue Interior ?? - For More Info: - DisAllineato2 : RT @ChanceGardi: Alvin Bragg, il procuratore nero finanziato da Soros che ha incriminato il Presidente Trump, ha chiesto solo 30 GIORNI di… - mcprenston : RT @duPontREGISTRY: 2022 Ferrari SF90 Stradale | Nero Daytona over a Baby Blue Interior ?? - For More Info: - TraniElia1 : RT @carlett75923871: @Doel1431 @SusannaPagani3 @matteosalvinimi E mi si venga a dimostrare il contrario, visto che è scritto nero su bianc… -