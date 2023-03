Iguana ruba la torta dalle mani di una bambina e le trasmette una grave infezione | “E ‘una malattia simile alla tubercolosi nei pesci” Il caso studio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 marzo 2023) Un pezzo diin cambio di un’batterica. Impietoso e scorretto, questo curioso baratto è avvenuto in Costa Rica, dove unain vacanza in spiaggia è risultata positiva a un’insolitada Mycobacterium marinum, a seguito del morso di un’che le ha ancheto lache teneva in mano. A descrivere la bizzarra vicenda, durante il Congresso europeo di microbiologia clinica e malattie infettive (ECCMID), gli esperti dell’equipe medica della Scuola di Medicina dell’Università di Stanford, che hanno avuto in cura la piccola paziente a seguito della comparsa dei sintomi dell’. Il Mycobacterium marinum, spiegano gli esperti, è un micobatterio ubiquitario e non tubercolare che causa una...