Igor il russo in Spagna aggredisce ancora gli agenti

(Di venerdì 31 marzo 2023) Nei giorni scorsi Norbert Feher alias 'il' ha di nuovo aggredito un agente penitenziario in carcere in, dove si trova detenuto da dicembre 2017 dopo un triplice assassinio in Aragona ...

Nei giorni scorsi Norbert Feher alias 'il russo' ha di nuovo aggredito un agente penitenziario in carcere in Spagna, dove si trova detenuto da dicembre 2017 dopo un triplice assassinio in Aragona mentre era ricercato per gli omicidi

Nei giorni scorsi Norbert Feher alias 'Igor il russo' ha di nuovo aggredito un agente penitenziario in carcere in Spagna, dove si trova detenuto da dicembre 2017 dopo un triplice assassinio in Aragona ...Igor il Russo, al secolo Norbert Feher, continua a far parlare di sé per la sua violenza. Dalla Spagna, dove è in carcere per scontare le condanne all'ergastolo emesse da tribunali spagnoli e italiani ...