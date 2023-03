Igor il russo in carcere in Spagna aggredisce di nuovo gli agenti. Con un pugnale costruito in cella con le piastrelle (Di venerdì 31 marzo 2023) Gli operatori del carcere: "Da anni terrorizza chi è incaricato di vigilare sulla sua incolumità, si sente sempre in guerra contro tutti e immagina che tutti siano contro di lui" Leggi su repubblica (Di venerdì 31 marzo 2023) Gli operatori del: "Da anni terrorizza chi è incaricato di vigilare sulla sua incolumità, si sente sempre in guerra contro tutti e immagina che tutti siano contro di lui"

CALCIOGEMINI : Madrid, la furia di Igor il russo non si placa: esce dall'isolamento e ferisce un agente al volto #Madrid - Ecate31 : RT @Ansa_ER: Igor il russo in Spagna aggredisce ancora gli agenti. Un pugnale con le piastrelle del pavimento per ferire #ANSA - corrierebologna : #Igor il Russo aggredisce un agente in #Spagna: il killer all'ergastolo per cinque omicidi, due dei quali tra… - infoitinterno : La furia di Igor il 'russo': usa piastrelle come coltelli e ferisce un agente al volto - infoitinterno : Igor il russo in Spagna aggredisce ancora gli agenti

Spagna, Igor il russo aggredisce agenti in carcere con piastrelle affilate Nei giorni scorsi Norbert Feher alias 'Igor il russo' ha di nuovo aggredito un agente penitenziario in carcere in Spagna, dove si trova detenuto da dicembre 2017 dopo un triplice assassinio in Aragona mentre era ricercato per gli omicidi. A quanto pare, la furia cieca di Igor il russo non conosce limiti: appena due anni fa, aggredì con le medesime modalità 5 guardie del carcere La Moraleja, a Dueñas, nella provincia di Palencia.