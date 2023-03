Ida Platano presa di mira da Alessandro Vicinanza: "Dobbiamo ringraziare Orietta Berti" (Di venerdì 31 marzo 2023) Alessandro Vicinanza si prende gioco della sua fidanzata: la dama più famosa di Uomini e Donne, Ida Platano Un regalo di San Valentino ricevuto in ritardo quello di Alessandro Vicinanza. I due avevano infatti partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi per aggiornare i fan su come stesse procedendo la loro conoscenza e non solo. Ida inizialmente non voleva ritornare in studio con il suo uomo dove era presente anche il suo ex. È stata un'intervista di Riccardo che ha mandato la parrucchiera su tutte le furie in quanto, non solo aveva descritto Alessandro come un uomo privo di personalità, ma aveva anche giudicato il fatto che i due facessero tantissimi viaggi quando prima, durante la loro relazione, non poteva mai lasciare suo figlio Samuele. Ida su tutte le furie difende il suo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 31 marzo 2023)si prende gioco della sua fidanzata: la dama più famosa di Uomini e Donne, IdaUn regalo di San Valentino ricevuto in ritardo quello di. I due avevano infatti partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi per aggiornare i fan su come stesse procedendo la loro conoscenza e non solo. Ida inizialmente non voleva ritornare in studio con il suo uomo dove era presente anche il suo ex. È stata un'intervista di Riccardo che ha mandato la parrucchiera su tutte le furie in quanto, non solo aveva descrittocome un uomo privo di personalità, ma aveva anche giudicato il fatto che i due facessero tantissimi viaggi quando prima, durante la loro relazione, non poteva mai lasciare suo figlio Samuele. Ida su tutte le furie difende il suo ...

