Ichiban Ramen | un piccolo posto che ricorda il Giappone – Verona | Recensione

(Di venerdì 31 marzo 2023) In zona universitaria a, ho provato finalmente. Visto che per il momento il viaggio da sogno inè ancora lontanuccio, ne abbiamo approfittato per riscaldarci nella bellissima location del franchisingcon diverse location in Italia (Sesto Calende, Ferrara, Brescia, Padova e Treviso) e a Barcellona. Nell’articolo trovate tutte le informazioni utili: il menù, cosa mangiare, il conto e le indicazioni utili per raggiungere il locale.– Gli arredamenti interni del localeunangolo delnella bellaInnamorata dell’arredamento, veniamo catapultati all’interno di un’izakaya, una locanda che ...

Ramen Bar Akira, l'autentico sapore del vero ramen giapponese ... mentelocale.it

More than 11% of Ames residents identify as Asian, which is around 7,950 people, according to World Population Review. As the second-highest demographic in the area, Asian culture is increasingly ...